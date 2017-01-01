БПП закликає правоохоронців оцінити виступ Шуфрича на російському каналі

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У фракції БПП запропонували штатним «спікерам» Кремля у парламенті» скласти мандат народного депутата України і переїхати до Ростова

Фракція БПП закликала Верховну Раду та правоохоронців дати оцінку висловлюванням нардепа від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича в ефірі російського телеканалу.

Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій у вівторок ввечері.

«В той час, коли Російська Федерація після анексії Криму щодня на сході нашої держави вбиває українців, довела до гуманітарної загрози життя мирної Авдіївки, соратник Віктора Януковича Нестор Шуфрич на російському телеканалі безсоромно стверджує, що бомбардування РСЗВ «Град» та важкою артилерією Авдіївки – це провина української влади», – сказано у заяві.

«Поплічники Януковича, так звані «політичні діячі», сьогодні фактично стали рупорами російської пропагандистської машини не лише в Україні, а й поза її межами», – додали у БПП.

У фракції БПП запропонували штатним «спікерам» Кремля у парламенті» скласти мандат народного депутата України і переїхати до Ростова.

«Ми також закликаємо Верховну Раду та правоохоронні органи дати відповідну оцінку діям народного депутат України Нестора Шуфрича», – заявили у політсилі.

Як відомо, у вівторок Шуфрич звинуватив українську владу в саботажі Мінських домовленостей і ескалації конфлікту на Донбасі.