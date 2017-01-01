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    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ

    • Сьогодні, 18:18
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    Загиблий дельфін
    Фото: Pavel Boychenko / Facebook
    Загиблий дельфін

    Дельфіни гинуть від задухи в сітках браконьєрів

    Через дії браконьєрів у Чорному морі масово гинуть дельфіни. Про це повідомив голова Кілійської райради Одеської області Павло Бойченко.

    За його словами, дельфіни гинуть, коли потрапляють у сітки, розставлені браконьєрами для вилову осетрів - у них дельфіни задихаються. Коли браконьєри їх знаходять, то викидають у відкрите море.

    «Це дельфіни, загиблі через свавілля браконьєрів, які в морі виставляють сітки на осетрових, до сіток потрапляють дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають в море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове – Приморське», - написав він у Facebook.

    Бойченко впевнений, що це злочин і за нього має наступити кара.

    «Негідники, які все це роблять і ті, хто кришує цей бєспрєдєл, повинні бути покарані! У понеділок будуть за фактами цих злочинів направлені запити до прокуратури та поліції», - заявив він.

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    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ
    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ
    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ
    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ
    Браконьєри масово вбивають дельфінів: моторошний фотодоказ
    Фото: Pavel Boychenko / Facebook

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