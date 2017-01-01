Браконьєри на Київщині наловили риби на 12 тис. грн і на одну кримінальну справу

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Вилучена риба

Водний патруль затримав браконьєрів в акваторії Київського водосховища

Незаконний рибний промисел на моторному човні організували двоє жителів с. Страхолісся, що на Іванківщині. Поліцейські вилучили у них виловлену рибу на суму понад 12 тисяч гривень. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області, повідомляє «Главком».

Як розказав начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, поліцейський водний патруль затримав браконьєрів о 5-тій ранку, на території водоймища, поблизу села Страхолісся. Двоє місцевих чоловіків з використанням заборонених сіток встигли виловити велику кількість риби, завдавши державі збитків на суму більш як 12 тисяч гривень.

Працівники поліції вилучили у браконьєрів заборонене знаряддя – сітки, протяжністю понад 1 км. Також як знаряддя злочину на штраф майданчик поміщено моторний човен.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 249 ( незаконне зайняття рибним, звіриним, або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Слідство триває.

Нагадаємо, через дії браконьєрів у Чорному морі масово гинуть дельфіни.