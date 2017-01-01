Брата Кім Чен Ина вбили хімічною зброєю - поліція

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Кім Чон Нам

Кім Чон Нам був отруєний хімікатом VX

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX. Про це повідомляє агентство Reuters.

У малазійській поліції уточнили, що проби, які досліджувала малазійська хімічна лабораторія, були відібрані з очей і обличчя мертвого Кім Чон Нама.

VX - це речовина, що володіє сильною нервово-паралітичною дією. Її називають найбільш токсичною з усіх штучно синтезованих людиною.Речовину було створено в 1955 році у Великобританії. Спочатку вона розроблялася як пестицид, однак, через вкрай високу токсичність, не знайшла застосування в сільському господарстві.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чен Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.