Брати Добкіни обзавелися люксовим позашляховиком і мисливським карабіном

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Брати Добкіни

Вказані покупки нардепи здійснили 2016 року

Народні депутати України з «Опозиційного блоку» брати Дмитро і Михайло Добкіни придбали «жирний» позашляховик і дорогий карабін.

Ця інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій на вимогу НАЗК щодо зміни майнового стану.

Дмитро Добкін купив Lexus LX 570 (G7), 2016 року випуску, загальною вартістю 3,6 млн. грн. Частину коштів на автівку (1,8 млн. грн) політик позичив в «Укрсоцбанку», про що вказав в е-декларації.

Позашляховика нардеп придбав у харківського ТОВ «АРТ-ЛЕКС». За даними бізнес пошукового ресурсу «Youcontrol», фірми є харків’янин Олег Топчій та росіянин Олександр Лалаян. У 2006 році Лалаян був жорстоко побитий співробітниками ДАІ через конфлікт на дорозі, який виник з товаришем Лалаяна.

Михайло Добкін задекларував покупку карабіна марки «Prechtl» ціною 186,9 тис. грн. Затоварився у львівському ТОВ «ГАЛ-АРС», власниками якого є місцеві мешканці Любов Гончарова і Олег Плешков.

У мисливському он-лайн журналі про лінійку карабінів «Prechtl» відзначають високі якості цієї зброї.