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    Бразильські поліцейські підтвердили вбивство грецького посла

    • Вчора, 20:15
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    У вбивстві дипломата підозрюють дружину

    Бразильська поліція підтвердила, що в знайденій обгорілою машині зниклого грецького посла Кіріакоса Амірідіса знайшли саме його тіло

    Про це повідомляє ВВС.

    За версією правоохоронців, посла вбили у будинку його дружини, після чого тіло поклали в орендовану машину та підпалили.

    Наразі поліція вже допитала дружину посла, яка проходить як підозрювана разом з іще кількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман із співробітником поліції.

    Раніше повідомлялося, що поліція Ріо-де-Жанейро виявила в згорілому автомобілі тіло, яке, ймовірно, належить зниклому нещодавно послу Греції в Бразилії Кiриакосу Амiрiдiсу.

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