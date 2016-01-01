Бразильські поліцейські підтвердили вбивство грецького посла

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У вбивстві дипломата підозрюють дружину

Бразильська поліція підтвердила, що в знайденій обгорілою машині зниклого грецького посла Кіріакоса Амірідіса знайшли саме його тіло

Про це повідомляє ВВС.

За версією правоохоронців, посла вбили у будинку його дружини, після чого тіло поклали в орендовану машину та підпалили.

Наразі поліція вже допитала дружину посла, яка проходить як підозрювана разом з іще кількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман із співробітником поліції.

Раніше повідомлялося, що поліція Ріо-де-Жанейро виявила в згорілому автомобілі тіло, яке, ймовірно, належить зниклому нещодавно послу Греції в Бразилії Кiриакосу Амiрiдiсу.