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    Brent торгується нижче 50 доларів за барель

    • Сьогодні, 08:24
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    Ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 47,17 долара за барель, втративши 0,49%

    Нафта північноморської марки Brent сьогодні вранці, 6 червня 2017 року, торгується нижче позначки у 50 доларів за барель.

    Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК. Так, станом на 08:15 за київським часом нафта Brent торгувалася на позначці в 49,25 долари за барель.

    Це на 0,51% нижче рівня закриття попередніх торгів.

    Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США має намір отримати дозвіл на використання сейсмічних пневматичних гармат для пошуку нафтових і газових родовищ на дні Атлантичного океану.

    Як наголошується, адміністрація екс-президента Барака Обами виступала проти цієї ініціативи, відстоюючи інтереси природоохоронних організацій. У зв'язку з відновленням сейсморозвідки порід прогнозують можливу загибель китів і морських черепах. 

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