Британія добу не спалювала вугілля для вироблення електроенергії вперше за сотню років

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Уряд Сполученого Королівства має намір відключити всі вугільні електростанції до 2025 року

Велика Британія вперше з часів Індустріальної революції 1880-х років провела добу без спалювання вугілля для вироблення електроенергії. Про це повідомляє Bloomberg.

«П'ятниця 21-го квітня 2017 року стала першим 24-годинним періодом з 1880-х років, який Велика Британія провела без електростанцій, що працюють на вугіллі», – йдеться в повідомленні компанії National Grid, яка керує газовою мережею і лініями електропередач.

Уряд Сполученого Королівства має намір відключити всі вугільні електростанції до 2025 року.

Зауважується, що Британія була однією з перших розробників поновлюваних джерел енергії і має більше вітрових турбін, ніж будь-яка інша країна, а також поля сонячних панелей з потужністю, еквівалентною семи ядерним реакторам.

Джерело: Громадське