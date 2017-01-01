Британія готова стати спонсором успіху України, - заступник глави АП

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив про поінформованість Терези Мей в українському досьє

Зустрічі, які провів президент Петро Порошенко в рамках свого візиту до Великої Британії у середині квітня, продемонстрували, що ця країна готова допомагати Україні. Про таке в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

За його словами, зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виказала обізнаність в українській тематиці, в тому числі, в контексті російської агресії.

«Це не був ритуальний візит (Порошенка до Лондона – ред.). Президент приїхав в день, коли прем’єр-міністр Тереза Мей виступала у парламенті, де йшло дійсно надважливе голосування щодо дострокових парламентських виборів у Британії. І той факт, що вона не скасувала візит нашого президента, в той час як були скасовані інші міжнародні заходи, свідчить, що вона чекала на цей візит і до нього готувалась. Тереза Мей продемонструвала знання українського досьє і без папірців почала давати чіткий аналіз ситуації в Україні, в тому числі, в контексті російської агресії. Окрім зустрічі українського президента з британським прем’єром, відбулася його зустріч з силовими міністрами уряду Британії і дуже важлива зустріч в парламенті. Це, як мені здається, продемонструвало, що Британія готова стати спонсором успіху України», - сказав він.

Єлісєєв, торкаючись повідомлень про нібито існування таємних переговорів Порошенка із президентом РФ Володимиром Путіним, назвав їх прикладом пропаганди.

«Нещодавня інформація ЗМІ про таємні розмови між президентами в квітні – це ще один приклад гібридної пропагандистської кампанії з російської сторони. Президент активно спілкується в Нормандському форматі і в квітні саме в такому форматі відбулась телефонна конференція. Що стосується його попередніх контактів з Путіним, то вони стосувались одного питання – звільнення заручників. Заради українців президент готовий йти навіть на прямий діалог з Путіним, якщо він принесе результат. Наразі ми продовжуємо порушувати питання звільнення українських заручників з Донбасу і політв’язнів, які перебувають на території Росії, але поки прогресу немає», - повідомив чиновник.

Представник Банкової також торкнувся ролі Віктора Медведчука у переговорах з Москвою.

«Не хотів би гіперболізувати роль Медведчука. Наскільки я розумію, він бере участь в гуманітарній підгрупі в рамках Трьохсторонньої контактної групи. Всі роблять, хто що може, бо в нас все-таки одна мета – звільнити наших полонених. Буквально зараз продовжується процедура верифікації за допомогою ОБСЄ, щоб зрушити цей процес», - відзначив він.

Крім того, заступник глави Адміністрації президента заявив, що Україна зацікавлена в розширенні спостережної місії ОБСЕ на Донбасі.

«Питання безпеки СММ ОБСЄ і безперешкодного доступу до всіх окупованих територій постійно порушується в Трьохсторонній контактній групі і в Нормандському форматі. Українська сторона максимально сприяє ОБСЄ у проведенні цього розслідування, і ми сподіваємось, що воно знайде і покарає винних. Якби зараз місія була зменшена, це була б поступка терористам та тим особам, які залякують членів місії. Навпаки ми зацікавлені в подальшому розширенні складу місії і наданні їй доступу до всіх територій, особливо тих, які знаходяться ближче до російського кордону», - зауважив чиновник.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

Єлісєєв також переконаний, що Росія не погоджується на розміщення міжнародного миротворчого контингенту на Донбасі через ймовірне отримання таким контингентом доказів перебування на окупованій території регулярних російських військ.

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