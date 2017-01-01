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    Британія слідом за США заборонила перевезення в літаках гаджетів з шести країн

    • Вчора, 23:13
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    Заборона торкнеться будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона

    Влада Великої Британії оголосила про введення заборони на провезення електронних пристроїв, таких як лептопи або планшети, в салоні літаків, що прибувають з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.

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    Заборона торкнеться будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона. Британська влада побоюється, що в більших пристроях, у тому числі в планшетах і плеєрах, можуть заховати вибуховий пристрій.

    Провозити такі гаджети буде заборонено на рейсах британських авіакомпаній British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook і Thomson зі згаданих британською владою держав.

    Крім того, заборона торкнеться авіаперевізників із самих країн, рейси з яких здаються британській владі потенційно небезпечними.

    Як повідомляв «Главком», влада США у зв'язку із загрозою теракту також обмежила провезення електронних пристроїв у ручній поклажі в деяких авіакомпаніях з країн Близького Сходу і Африки.

    Згідно з наявною інформацією американських спецслужб, терористи намагаються розробити бомбу, що не містить великих металевих частин, для проходження через системи безпеки і атаки комерційних рейсів.

    Джерело: ВВС Україна

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