Британія слідом за США заборонила перевезення в літаках гаджетів з шести країн

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Заборона торкнеться будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона

Влада Великої Британії оголосила про введення заборони на провезення електронних пристроїв, таких як лептопи або планшети, в салоні літаків, що прибувають з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.

Заборона торкнеться будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона. Британська влада побоюється, що в більших пристроях, у тому числі в планшетах і плеєрах, можуть заховати вибуховий пристрій.

Провозити такі гаджети буде заборонено на рейсах британських авіакомпаній British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook і Thomson зі згаданих британською владою держав.

Крім того, заборона торкнеться авіаперевізників із самих країн, рейси з яких здаються британській владі потенційно небезпечними.

Як повідомляв «Главком», влада США у зв'язку із загрозою теракту також обмежила провезення електронних пристроїв у ручній поклажі в деяких авіакомпаніях з країн Близького Сходу і Африки.

Згідно з наявною інформацією американських спецслужб, терористи намагаються розробити бомбу, що не містить великих металевих частин, для проходження через системи безпеки і атаки комерційних рейсів.

Джерело: ВВС Україна