Британія вводить додатковий збір за оформлення віз

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Британська віза

Вартість британської візи зросте приблизно на 185 гривень

Заявникам на британську візу тепер доведеться оплачувати збір в розмірі 5,48 фунтів стерлінгів (близько 185 гривень) при зверненні в службу клієнтської підтримки через електронну пошту.

Про це повідомляє BBC.

Додатковий збір запроваджується у зв’язку з наймом міністерством внутрішніх справ внутрішнього підрядника, компанії Sitel UK. Вона надаватиме послуги довідкової служби.

Новий збір має полегшити навантаження на британських платників податків, оскільки послуги служби клієнтської підтримки коштували уряду значних сум.

Критики додаткового збору стверджують, що візовий збір й так достатньо високий, тож нововведення призведе до збільшення кількості відмов.

Вартість британської візи варіюється від 89 фунтів стерлінгів (майже 3 тис. грн) за піврічну туристичну візу до 3250 фунтів стерлінгів (майже 110 тис. грн) за візу, яка видається при переїзді літнього чи несамостійного родича до Британії.

Джерело: Європейська правда