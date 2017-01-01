Британія закликала ЄС боротися з російським впливом на Балканах

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Тереза Мей

Мей попередила, що дедалі більша нестабільність в регіоні загрожує колективній безпеці Євросоюзу

Британський прем'єр Тереза Мей закликала Європейський Союз до тіснішої співпраці з західнобалканськими країнами для ефективного протистояння «кампаніям дезінформації» з боку Росії. Зокрема, вона навела за приклад гадану спробу перевороту в Чорногорії.

Виступаючи на зустрічі з лідерами ЄС в Брюсселі, Мей попередила, що дедалі більша нестабільність в регіоні загрожує колективній безпеці Євросоюзу.

«У світлі згаданих спроб влаштувати переворот у Чорногорії я закликаю нас усіх зробити більше для протидії російським кампаніям дезінформації, які дестабілізують ситуацію, і зробити більш очевидним наш інтерес до співпраці з цим регіоном», - заявила британський прем'єр.

У кінці лютого спецпрокурор Чорногорії Мілівое Катніч звинуватив російські спецслужби в причетності до організації гаданої спроби держперевороту в Чорногорії. Москва в чергове відкинула ці звинувачення, назвавши їх голослівними.

За версією чорногорської влади, 16 жовтня, коли в країні проходили парламентські вибори, група змовників планувала провести цілу серію збройних нападів. Головною жертвою мав був стати прем'єр Міло Джуканович.

Подальшим хаосом нібито мала скористатися одна з опозиційних партій, яка б захопила владу і змінила зовнішньополітичний курс Чорногорії. Зокрема - відмовилася від планів щодо вступу в НАТО і взяла курс на зближення з Москвою.

Влада Чорногорії оголосила, що запобігла спробі держперевороту і затримала у зв'язку з цим 20 громадян Сербії, коли до закриття виборчих дільниць залишалося кілька годин.

У листопаді спеціальний прокурор Чорногорії Мілівое Катніч оприлюднив нові подробиці розслідування і вперше офіційно заявив про російський слід у цій справі.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав ці заяви «абсурдними і божевільними».

Виступаючи в Брюсселі, Мей також повідомила, що Британія має намір збудувати більш тісні зв'язки з країнами цього регіону, а в наступному році прийме у себе саміт Західних Балкан.

Співпраця у сфері безпеки з балканськими країнами торкнеться, зокрема, боротьби з організованою злочинністю, корупцією і кібератаками.

Як повідомлялося, у Чорногорії проросійські політики, яких раніше звинуватили в організації спроби перевороту, планують провести незаконний референдум з питання приєднання країни до НАТО.

Джерело: ВВС Україна