Британська поліція назвала ім’я нападника в Лондоні

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Поліція на місці теракту в Лондоні

Халіда Масуда застрелила поліція в центрі Лондона

У Великій Британії поліція столичного регіону Лондона повідомила, що підозрюваним призвідником нападу в столиці в середу був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який народився в Британії. Він також користувався кількома іншими іменами.

Як мовиться в заяві поліції, останнім часом він не був об’єктом жодного з розслідувань, і щодо його можливих планів здійснити теракт не було ніяких даних.

У поліції додали, що вже знали Масуда, який раніше притягався до відповідальності за іншими звинуваченнями – у фізичних нападах, включно із заподіянням важких тілесних ушкоджень, у володінні наступальною зброєю чи в масових заворушеннях, – але його ніколи не судили за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом. Уперше його судили 1983 року за заподіяння шкоди, востаннє 2003 року за носіння ножа.

Халіда Масуда застрелила поліція в центрі Лондона в середу після того, як він автівкою давив перехожих на мості, а потім ножем зарізав працівника поліції охорони британського парламенту.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту. МЗС України повідомило, що українців серед них немає.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».

Джерело: Радіо Свобода