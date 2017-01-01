Британська розвідка попередила про можливість нових кібератак протягом тижня

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З'явилась інформація про кібератаки на британські центри

Британська розвідка попередила про можливі нові кібератаки на майбутньому тижні новим вірусом WannaCry, що вразив 200 тисяч комп’ютерів по всьому світу.

Про це повідомляє The Asian Post з посиланням на Financial Times.

Розвідка попереджає великі компанії про можливе повторення поширення віруса.

«Нещодавній напад вимагає комплексного мінародного розслідування для виявлення винних», — сказав глава поліції.

У свою чергу директор Національного центру з комп'ютерної безпеки Кіріан Мартін наголосив, що вже є інформація про спроби атакувати інші британські центри.

«Ми знаємо про спроби атакувати інші британські центри за межами служби охорони здоров'я», — сказав Мартін.

Він також додав, що не було жодних доказів того, що вірус WannaCry був оновлений.