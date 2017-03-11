Британських міністрів зобов'язали відкласти закордонні поїздки через голосування по Brexit

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Ініціатором рішення виступила Консервативна партія Великобританії

Декількох членів кабінету міністрів Великобританії зобов'язали відкласти закордонні поїздки доки не почнеться процедура виходу країни з ЄС. З відповідним розпорядженням виступила Консервативна партія. Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням, прийняттяю цього рішення сприяло побоювання партії втратити більшість у парламенті перед голосуванням по законопроекту про Brexit, на якому консерватори мають намір виступити проти запропонованих поправок.

Консерватори також занепокоєнні тим, що деякі проєвропейськи налаштовані представники партії можуть приєднатися до опозиції і проголосувати за запропоновані Палатою лордів поправки до законопроекту.

При цьому Sky News додає, що Палата лордів 13 березня може схвалити законопроект про Brexit без внесення яких-небудь змін. Телеканал зазначив, що після цього можна буде негайно запустити процедуру виходу Великобританії з Євросоюзу.

«Главком» також повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може ввести в дію процедуру виходу країни з ЄС вже у найближчий вівторок, 14 березня.

Канцлер Німеччини Ангели Меркель дала зрозуміти, що якщо Тереза Мей введе наступного тижня в дію 50 статтю, то 27 країн в ЄС проведуть шостого квітня надзвичайний саміт.

Натомість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сподівається, що Британія повернеться в ЄС.