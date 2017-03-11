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    Британських міністрів зобов'язали відкласти закордонні поїздки через голосування по Brexit

    • Сьогодні, 06:22
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    Ініціатором рішення виступила Консервативна партія Великобританії

    Декількох членів кабінету міністрів Великобританії зобов'язали відкласти закордонні поїздки доки не почнеться процедура виходу країни з ЄС. З відповідним розпорядженням виступила Консервативна партія. Про це повідомляє The Telegraph.

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    Згідно з повідомленням, прийняттяю цього рішення сприяло побоювання партії втратити більшість у парламенті перед голосуванням по законопроекту про Brexit, на якому консерватори мають намір виступити проти запропонованих поправок.

    Консерватори також занепокоєнні тим, що деякі проєвропейськи налаштовані представники партії можуть приєднатися до опозиції і проголосувати за запропоновані Палатою лордів поправки до законопроекту.

    При цьому Sky News додає, що Палата лордів 13 березня може схвалити законопроект про Brexit без внесення яких-небудь змін. Телеканал зазначив, що після цього можна буде негайно запустити процедуру виходу Великобританії з Євросоюзу.

    «Главком» також повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може ввести в дію процедуру виходу країни з ЄС вже у найближчий вівторок, 14 березня. 

    Канцлер Німеччини Ангели Меркель дала зрозуміти, що якщо Тереза Мей введе наступного тижня в дію 50 статтю, то 27 країн в ЄС проведуть шостого квітня надзвичайний саміт.

    Натомість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сподівається, що Британія повернеться в ЄС.

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    ЄС Великобританія Brexit Велика Британія
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