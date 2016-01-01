Британський адвокат шокований: українці не знають про спадок видатних юристів, народжених у Львові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Andrew Testa, The New York Times Філіпп Сандс

Випускники юридичного факультету Львівського університету заклали основи міжнародного кримінального права, але в Україні про це знають одиниці

Засновники міжнародного кримінального права, які співпрацювали із Британією та США під час Нюрнберзького процесу, юристи Херш Лаутерпахт та Рафаель Лемкін народились у Львові, але майже невідомі в Україні. Про це розказав в інтерв’ю «Главкому» британський королівський адвокат Філіпп Сандс.

За словами адвоката, під час його відвідин України, він дуже здивувався тому, що українці практично не знають про спадок юристів.

«Я прочитав лекцію в Українському католицькому університеті. Як на лекції, так і на семінарі, що я проводив, було кілька людей, які щось чули про Лаутерпахта та Лемкіна. Я зрозумів, що більшість не знала про зв’язок Лаутерпахта та Лемкіна з юридичним факультетом Львова. Для мене така ситуація була дивиною. Розумієте, якби юристи такого рівня були якось пов’язані з певним британським або американським університетом, на їхню честь називали б аудиторії, всюди висіли б їхні портрети», –зазначає британський адвокат.

Філіпп Сандс стверджує що, існує декілька причин, чому в Україні так мало знають про знаменитих львів’ян.

«СРСР не підтримував західну ідею прав людини – те, що відстоював Лаутерпахт. З Лемкіном була інша проблема – ідеологічна. Він звинувачував радянську владу в Голодоморі, який кваліфікував як геноцид. До речі, саме через це його праці нещодавно заборонили в Росії. Усе зазначене є однією причиною», – говорить адвокат.

«Та є й інші фактори. Львів позиціонує себе як українське місто. Та він не був суто українським. Значну частку в місті складало польське та єврейське населення. Тому гадаю, що донедавна не було відчуття, що Лаутерпахт і Лемкін як євреї є частиною «нашої громади». Та потім люди почали дедалі більше осмислювати роль цих юристів і, думаю, відчули справжню гордість. Адже це свідчення прекрасної юридичної школи!» – зазначає Філіпп Сандс.

Зазначимо, що сер Херш Лаутерпахт і Рафаель Лемкін були вихованцями юридичного факультету Львівського університету. З початком переслідувань євреїв у 1940-х роках вони виїхали з території сучасної Західної України. Лаутерпахт став професором Кембриджського університету, королівським адвокатом і суддею Міжнародного суду ООН. Лемкін викладав в університетах по всьому світу і консультував уряд США з питань міжнародного права.

Херш Лаутерпахт увів у міжнародне право поняття «злочини проти людяності», а Рафаель Лемкін розробив міжнародно-правову концепцію геноциду. Обидва юристи активно допомагали британській і американській сторонам обвинувачення під час Нюрнберзького процесу над нацистами.

Детальніше читайте: Філіпп Сандс: Дивина! Україна забула юристів такого рівня. У Британії усюди б висіли їхні портрети