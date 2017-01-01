Британський депутат під час теракту в Лондоні намагався врятувати пораненого поліцейського
- Сьогодні, 22:22
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Парламентарій Елвуд у жовтні 2002 року втратив брата під час теракту на Балі
Парламентський молодший секретар МЗС Британії Тоббіас Еллвуд опинився на місці події під час нападу на поліцейських під будівлею парламенту у Лондоні і робив усе можливе, щоб врятувати життя пораненного поліцейського.
Про з посиланням на The Telegraph повідомляє ЄП.
«Він намагався робити йому штучне дихання і стримувати кровотечу з численних ножових поранень, доки не приїхали медики» - повідомив співрозмовник видання, наближений до депутата.
Елвуд, у минулому військовий, залишався з пораненим поліцейським, доки не прибув рятувальний вертоліт. Після цього він допомагав медикам.
Пізніше депутата-консерватора, в якого були закривавлені руки, помітили за розмовою з поліцейськими.
Тоббіас Елвуд працює в МЗС з липня 2014 року. Він втратив брата під час теракту на Балі в жовтні 2002 року, коли загинули 202 людини, в тому числі 21 громадянин Британії.
Як стало відомо пізніше, поранений офіцер помер від ран.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.
Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.
Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.
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В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника. Ще 20 людей поранено.
Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».