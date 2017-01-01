Британський депутат під час теракту в Лондоні намагався врятувати пораненого поліцейського

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Тоббіас Еллвуд допомагає пораненому офіцеру

Парламентарій Елвуд у жовтні 2002 року втратив брата під час теракту на Балі

Парламентський молодший секретар МЗС Британії Тоббіас Еллвуд опинився на місці події під час нападу на поліцейських під будівлею парламенту у Лондоні і робив усе можливе, щоб врятувати життя пораненного поліцейського.

Про з посиланням на The Telegraph повідомляє ЄП.

«Він намагався робити йому штучне дихання і стримувати кровотечу з численних ножових поранень, доки не приїхали медики» - повідомив співрозмовник видання, наближений до депутата.

Елвуд, у минулому військовий, залишався з пораненим поліцейським, доки не прибув рятувальний вертоліт. Після цього він допомагав медикам.

Пізніше депутата-консерватора, в якого були закривавлені руки, помітили за розмовою з поліцейськими.

Тоббіас Елвуд працює в МЗС з липня 2014 року. Він втратив брата під час теракту на Балі в жовтні 2002 року, коли загинули 202 людини, в тому числі 21 громадянин Британії.

Як стало відомо пізніше, поранений офіцер помер від ран.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника. Ще 20 людей поранено.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».