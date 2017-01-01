Британський фотограф розповів деталі свого поранення в Авдіївці

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Крістофер Нанн

Крістофер Нунн заявив, що в квартиру, де він перебував, влетіла ракета

Поранений в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки британський фотограф Крістофер Нанн розповів подробиці події трагедії. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, він прибув в Авдіївку другого лютого зі своїм другом Володимиром. Увечері вони вирішили зайти в гості до знайомої на ім'я Олена. Нунн зазначає, що з настанням вечора, обстріли почастішали і здавалося, що бої проходять зовсім поруч.

Раптом, пише Нанн, ракета влетіла прямо в вікно кухні. Фотограф в цей час знаходився в іншій кімнаті. Вибухом скло та інші предмети відкинуло фотографу в обличчя, поранивши ліве око. Володимир, який знаходився поруч, також отримав поранення.

Олена під час вибуху знаходилася на кухні, вона загинула.

«Ми сиділи на кухні за кілька хвилин до цього, і якщо б все ще знаходилися там, то всі б загинули», - розповів британець.