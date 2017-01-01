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    Британський фотограф розповів деталі свого поранення в Авдіївці

    • Сьогодні, 04:52
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    Крістофер Нанн
    Крістофер Нанн

    Крістофер Нунн заявив, що в квартиру, де він перебував, влетіла ракета

    Поранений в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки британський фотограф Крістофер Нанн розповів подробиці події трагедії. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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    За його словами, він прибув в Авдіївку другого лютого зі своїм другом Володимиром. Увечері вони вирішили зайти в гості до знайомої на ім'я Олена. Нунн зазначає, що з настанням вечора, обстріли почастішали і здавалося, що бої проходять зовсім поруч.

    Раптом, пише Нанн, ракета влетіла прямо в вікно кухні. Фотограф в цей час знаходився в іншій кімнаті. Вибухом скло та інші предмети відкинуло фотографу в обличчя, поранивши ліве око. Володимир, який знаходився поруч, також отримав поранення.

    Олена під час вибуху знаходилася на кухні, вона загинула.

    «Ми сиділи на кухні за кілька хвилин до цього, і якщо б все ще знаходилися там, то всі б загинули», - розповів британець.

    Як повідомлялося, британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений в четвер під час обстрілу Авдіївки. З травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Медикам вдалось врятувати пораненому зір.
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