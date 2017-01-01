Британський інженер створив літаючий диво-констюм

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Одягнувши костюм, можна розігнати швидкість до 150 км/год

Британський інженер Річард Браунінг розробив і сконструював літаючий костюм і заснував компанію тяжкості, яка займеться розробкою комерційної версії костюма, повідомляє N+1. Костюм отримав назву «Дедал». Він використовує шість компактних реактивних двигунів, окуляри і легкий екзоскелет, що розподіляє навантаження.

Пара двигунів кріпиться на кожну руку і ще два на ногах або на спині, в залежності від обраної конфігурації. За словами винахідника, теоретично, костюм може розвинути швидкість до 150 кілометрів на годину, але під час випробувань польоти проходили на невеликій висоті і малій швидкості. Для керування літальним апаратом необхідна хороша фізична форма, оскільки двигуни закріплені на руках.



Раніше повідомлялося про те, що винахідник з Іспанії зібрав прототип ховерборду, який здатний літати на рекордну відстань. Розроблена модель змогла піднятися на відстань п'ять метрів над поверхнею озера і подолати відстань в 239,5 метрів за півтори хвилини.