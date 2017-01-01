Британський міністр закордонних справ скасував візит до Москви

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Джонсон повинен був відвідати Москву, щоб обговорити розбіжності між двома країнами щодо Сирії і України

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон відклав заплановану поїздку в Росію через перенесену зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на його офіс.

«Нам, на жаль, довелося відкласти візит міністра закордонних справ до Росії, запланований у цьому місяці, через перенесення зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Міністр закордонних справ говорив з міністром закордонних справ Росії Лавровим і сподівається якомога швидше відвідати його з візитом», – повідомив представник МЗС Британії.

Як повідомляється, Джонсон повинен був відвідати Москву, щоб обговорити розбіжності між двома країнами щодо Сирії і України. Це мав би бути перший візит глави МЗС Британії за останні п’ять років після погіршення двосторонніх відносин.

Зазначається, що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО перенесли з 5-6 квітня на 31 березня.