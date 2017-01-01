Британського депутата звинуватили у фінансовому злочині під час виборів

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Депутат від Консервативної партії Крейг Маккінлі

Парламентаря звинувачують у злочинах, пов’язаних з порушенням витрат на виборчу кампанію

Британському депутату від правлячої Консервативної партії Крейгу Маккінлі пред’явили звинувачення у скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням витрат на виборчу кампанію у 2015 році.

Про це за тиждень до позачергових парламентських виборів, призначених на 8 червня, заявили у Британській королівській прокурорській службі, повідомляє Reuters.

«50-річному Крейгу Маккінлі були пред'явлені звинувачення в дачі неправдивих повідомлень про свої витрати у ході виборчої кампанії 2015 року, коли Маккінлі переміг агітатора за Brexit Найджела Фараджа», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, обвинувачення також висунули виборчому агенту Маккінлі Натану Грею та його помічниці Маріон Літтл.

«Ми прийшли до висновку, що є достатньо доказів, і це в інтересах суспільства, щоб санкціонувати обвинувачення проти трьох осіб», - йдеться у заяві прокурорів.

У свою чергу Консервативна партія звинувачення відкидає, називаючи їх «необгрунтованими».

Зазначимо, згідно з даними опитування, за тиждень до виборів у Великій Британії розрив між Консервативною партією Терези Мей та основними опонентами - Лейбористською партією скоротився до 3%.

18 квітня Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні.

Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

У середині травня 48% опитаних громадян Британії готові були віддати власні голоси за Консервативну партію під час наступних виборів

Джерело: Укрінформ