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    Британського депутата звинуватили у фінансовому злочині під час виборів

    • Сьогодні, 07:59
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    Депутат від Консервативної партії Крейг Маккінлі
    Депутат від Консервативної партії Крейг Маккінлі

    Парламентаря звинувачують у злочинах, пов’язаних з порушенням витрат на виборчу кампанію

    Британському депутату від правлячої Консервативної партії Крейгу Маккінлі пред’явили звинувачення у скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням витрат на виборчу кампанію у 2015 році.

    Про це за тиждень до позачергових парламентських виборів, призначених на 8 червня, заявили у Британській королівській прокурорській службі, повідомляє Reuters.

    «50-річному Крейгу Маккінлі були пред'явлені звинувачення в дачі неправдивих повідомлень про свої витрати у ході виборчої кампанії 2015 року, коли Маккінлі переміг агітатора за Brexit Найджела Фараджа», - йдеться у повідомленні.

    Крім цього, обвинувачення також висунули виборчому агенту Маккінлі Натану Грею та його помічниці Маріон Літтл.  

    «Ми прийшли до висновку, що є достатньо доказів, і це в інтересах суспільства, щоб санкціонувати обвинувачення проти трьох осіб», - йдеться у заяві прокурорів.

    У свою чергу Консервативна партія звинувачення відкидає, називаючи їх «необгрунтованими».

    Зазначимо, згідно з даними опитування, за тиждень до виборів у Великій Британії розрив між Консервативною партією Терези Мей та основними опонентами - Лейбористською партією скоротився до 3%.

    18 квітня Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні. 

    Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.    

    У середині травня 48% опитаних громадян Британії готові були віддати власні голоси за Консервативну партію під час наступних виборів

    Джерело: Укрінформ

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