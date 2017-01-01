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    «Будемо приходити до вас мертві». Захарченко відреагував на смерть Гіві (ВІДЕО)

    • Сьогодні, 15:33
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    Олександр Захарченко
    Олександр Захарченко

    Українську владу має бути занесено до всіх списків терористичних організацій в усьому світі – ватажок «ДНР»

    Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко зробив заяву з приводу вбивства терориста Михайла Толстих, більш відомого як Гіві.

    «Звертаюся до української влади і військовослужбовців. Всіх нас не перестріляєте. Будемо приходити до вас навіть мертві і вбиватимемо вас. Ви самі дали нам на це право», – заявив Захарченко.

    Крім того, Захарченко поскаржився, що українці «підло вбивають» представників російсько-окупаційних військ. Наостанок він звернувся до світової спільноти з фантастичною пропозицією: «Звертаючись до міжнародної спільноти, я вважаю, що українську владу має бути занесено до всіх списків терористичних організацій в усьому світі».

    Як повідомлялось, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві.

    У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

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