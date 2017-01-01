Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з гранатомета

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Василь Варцаба

Василь Варцаба на той момент перебував у будинку

Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з ручного гранатомета. На місці події, неподалік будинку Василя Варцаби знайшли «тубуси» від ручних гранатометів. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Згідно інформації ЗМІ, було здійснено 1 або 2 постріли, зловмисники влучили у дах будинку. Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили, що Василь Варцаба з дружиною саме перебували в будинку під час атаки, у кімнаті на другому поверсі.

Від пострілу зайнявся дах будинку, палання якого зафіксовано на відео. Наразі територія навколо будинку оточена правоохоронцями, на місці подій працюють кінологи.

Василь Варцаба очолював міліцію Закарпаття у 2003-2004 роках, коли був одним із фігурантів скандальних виборів мера Мукачева. У 2010 році Варцаба очолив міліцію Івано-Франківської області. А у 2012 – знову міліцію Закарпаття. У 2014 році його звільнив з посади міністр Арсен Аваков.