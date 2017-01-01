Будинок на Харківщині закидали гранатами

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Фото: поліція Харківської області

На місці пригоди правоохоронці вилучили металеві уламки від двох гранат Ф-1

У Харківській області невідомі кинули дві гранати Ф-1 у приватний будинок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківщини.

Інцидент стався напередодні в селищі Близнюки близько 21:40. 34-річна господиня почула два вибухи. Під час огляду місця пригоди правоохоронці вилучили металеві уламки від двох гранат Ф-1 і фрагменти запалів із запобіжними важелями.

Уламками боєприпасів було пошкоджено вікна будинку, посічено фасад будинку та паркан. Потерпілих внаслідок вибухів, на щастя, немає.