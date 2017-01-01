  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Будинок на Харківщині закидали гранатами

    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    Фото: поліція Харківської області

    На місці пригоди правоохоронці вилучили металеві уламки від двох гранат Ф-1

    У Харківській області невідомі кинули дві гранати Ф-1 у приватний будинок.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківщини.

    Читайте також

    Інцидент стався напередодні в селищі Близнюки близько 21:40. 34-річна господиня почула два вибухи. Під час огляду місця пригоди правоохоронці вилучили металеві уламки від двох гранат Ф-1 і фрагменти запалів із запобіжними важелями.

    Уламками боєприпасів було пошкоджено вікна будинку, посічено фасад будинку та паркан. Потерпілих внаслідок вибухів, на щастя, немає.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Будинок на Харківщині закидали гранатами
    Будинок на Харківщині закидали гранатами
    Будинок на Харківщині закидали гранатами

    Читайте також
    граната Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ