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    Будинок профспілок у Києві очікує доля Арки дружби народів?

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    Столиця готується до «Євробачення»: фасад Будинку профспілок очікує на зміни

    Столичний будинок профспілок готується до зміни зовнішнього вигляду напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу  «Євробачення-2017».

    Про це розповів у Фейсбук керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.

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    «Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», - написав він.

    При цьому Курочка поки зберігає інтригу, адже що саме буде з фасадом Будинку профспілок не повідомляється.

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    Будинок профспілок у Києві очікує доля Арки дружби народів?
    Будинок профспілок у Києві очікує доля Арки дружби народів?
    Будинок профспілок у Києві очікує доля Арки дружби народів?

    Натомість,  вчора він розповів, як перетвориться на час проведення «Євробачення» відома у столиці Арка дружби народів.

    «Друзі, гордий тим, що потрохи країна змінюється – наповнюється новими сенсами, новим відчуттям приналежності до вільних людей – вільних в думках, вільних по духу!», - написав він.

    За словами Курочки, арт-інсталяція «Arch of Diversity» (Арка розмаїття) створена саме до «Євробачення».

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    «Зустрічайте найбільшу штучно створену кольорову веселку ever! Ну, і звичайно, після Євробачення повернемо все, як було! Не хвилюйтесь», - підсумував  Курочка.

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    У Київській адміністрації повідомили, що обклеєння Арки кольоровим папером здійснюється за погодженням з Департаментом культури і не за бюджетні гроші.

    Частині користувачів соцмережі така ідея сподобалася, тому вони наполягають, щоб Арка залишилася кольоровою назавжди. Інших юзерів обурює те, що нині Арка нагадує прапор ЛГБТ-спільноти.

     

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