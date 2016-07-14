Будинок профспілок у Києві очікує доля Арки дружби народів?

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Столиця готується до «Євробачення»: фасад Будинку профспілок очікує на зміни

Столичний будинок профспілок готується до зміни зовнішнього вигляду напередодні проведення у Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Про це розповів у Фейсбук керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час «Євробачення», Геннадій Курочка.

«Зняли розірвану марлю-ганчірку з Профспілок... для того, щоби донести щось важливе. Незабаром», - написав він.

При цьому Курочка поки зберігає інтригу, адже що саме буде з фасадом Будинку профспілок не повідомляється.

Натомість, вчора він розповів, як перетвориться на час проведення «Євробачення» відома у столиці Арка дружби народів.

«Друзі, гордий тим, що потрохи країна змінюється – наповнюється новими сенсами, новим відчуттям приналежності до вільних людей – вільних в думках, вільних по духу!», - написав він.

За словами Курочки, арт-інсталяція «Arch of Diversity» (Арка розмаїття) створена саме до «Євробачення».

«Зустрічайте найбільшу штучно створену кольорову веселку ever! Ну, і звичайно, після Євробачення повернемо все, як було! Не хвилюйтесь», - підсумував Курочка.

У Київській адміністрації повідомили, що обклеєння Арки кольоровим папером здійснюється за погодженням з Департаментом культури і не за бюджетні гроші.

Частині користувачів соцмережі така ідея сподобалася, тому вони наполягають, щоб Арка залишилася кольоровою назавжди. Інших юзерів обурює те, що нині Арка нагадує прапор ЛГБТ-спільноти.