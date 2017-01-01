Будинок за два мільйони та ікона Святого Миколая: Данилюк задекларував статки

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Олександр Данилюк

Міністр не вказав жодного власного рахунку в фінансових установах

Міністр фінансів України Олександр Данилюк задекларував понад 375,5 тис. грн заробітної плати, отриманої в 2016 році. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

У 2016 році Данилюк отримав 375 588 грн заробітної плати та 212 грн відсотків від банку. При цьому його дружина заробила в минулому році за основним місцем роботи 67 тис. 186 грн зарплати і отримала 71 тис. 805 грн дивідендів.

На рахунках дружини Данилюка Ольги в банках 7600 фунтів стерлінгів, 1458 доларів, 3187 гривень, і на одному з рахунків 1 гривня. При цьому міністр не вказав жодного власного рахунку в фінансових установах.

Разом з тим міністр фінансів зазначив в електронній декларації, що його дружина зберігає готівкою 130 тис. доларів і 17 тис. фунтів стерлінгів. Третім особам Ольга Данилюк, згідно з декларацією, зайняла кошти на загальну суму 53 тис. доларів.

Крім того, Данилюк задекларував житловий будинок площею 290 кв. м, придбаний за більш ніж 2 млн грн і земельну ділянку площею 984 кв м.

Також в е-декларації міністра вказаний срібний швейцарський годинник 20-го століття.

У його сина Володимира у власності знаходиться афонська ікона Святого Миколая 20-го століття.

Сім'я Данилюка оплатила в 2016 році навчання в Україні у розмірі 202 107 грн і у Великобританії -208 428 грн.