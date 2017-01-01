Будівельна афера у Хмельницькому на 23 млн грн

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Фокуси із землею

У Хмельницькому на вулиці на Зарічанській, 11 замість спортивного комплексу з безкоштовним басейном звели цілий житловий квартал, повідомляє «Стопкор».

За інформацією видання, у 2006 році земельна ділянка належала комунальному підприємству «Хмельницькбуд Забудовник». Зводили басейн, але гроші у підприємства закінчились. Місто вирішило передати цю земельну ділянку у приватні руки. Для цього провели аукціон щодо об’єкту.

«Будівництво придбало ТОВ «Приватінбуд» (входить в структуру відомого забудовника «Набережний квартал»). Воно зводило всі черги житлових будинків і будувало басейн. Новий власник розробив блискучий проект: на земельній ділянці мав бути не лише басейн, а й цілий спортивно-розважальний комплекс, поруч - готельно-офісний центр», - йдеться у сюжеті.

Однак у 2012 замість спорткомплексу виріс цілий житловий квартал, а зведений басейн місту довелося купити за 23 млн грн. Таким чином місцева влада списала підприємству борг пайового внеску на розвиток інфраструктури міста.

Журналісти зазначають, що за «Набережним кварталом» у Хмельницькій області стоїть депутат міськради Олександр Скочеляс (очолює обласний осередок партії «Батьківщина»), заступник голови комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.