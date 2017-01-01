Будівлю центру Реріхів в Москві захопили силовики

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Заблокований Центр Реріхів, фото: Олена Вершиніна

Будівлю закрили і опечатали, на території центру чергує поліція

Увечері 28 квітня будівля Міжнародного центру-музею художників Миколи та Святослава Реріхів в Москві була захоплена і опечатана. Про захоплення написав у Фейсбуці колишній директор Музею і громадського центру імені Сахарова Юрій Самодуров.

За словами Самодурова, близько 21:30 до будівлі приїхав директор Музею сходу Михайло Сєдов в супроводі юриста і «співробітників ОМОНу або охоронної фірми яка косить під ОМОН».

Про появу біля будівлі «міцних чоловіків» також розповів журналіст російської служби «Бі-Бі-Сі» Павло Аксьонов.

Незабаром після появи ОМОНу співробітників музею вивели з приміщень, будівля була опечатана. Самодуров назвав те, що сталося рейдерським захопленням музею.

Міжнародний центр-музей Реріхів вже багато років знаходиться в центрі майнової суперечки. Міністерство культури РФ оскаржує приналежність садиби Лопухіних - будівлі в центрі Москви, в якому розташовується музей.

На территорию центра Рерихов никого не пускают. Там дежурит в том числе и полиция pic.twitter.com/8zVU6tkTFG — Alena Vershinina (@alenawenger) 29 апреля 2017 г.

У 2016 році Росмайно розпорядилося передати садибу Лопухіних в управління Державного музею Сходу. Центр Реріхів намагався оскаржити це рішення в суді, але безуспішно.

У березні 2017 року у музеї пройшли обшуки - центр запідозрили в «фінансуванні з коштів, виведених злочинних шляхом» з збанкрутілого Майстер-банку. В ході обшуків із залів музею вивезли 200 експонатів. Організацію обшуків зв'язали зі спробами відібрати у музею будівлю.

Джерело: Медуза