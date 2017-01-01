Будівлю Харківської ОДА «замінували»
- Сьогодні, 14:06
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Харківська ОДА
Правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в адмінбудівлі
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування Харківської облдержадміністрації. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
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«Інформація про начебто закладену вибухівку в адмінбудівлі надійшла до поліції 10 березня о 12:40», – йдеться в повідомленні.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група київського відділу поліції та вибухотехніки.
Проводиться перевірка.