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    Будівлю Харківської ОДА «замінували»

    • Сьогодні, 14:06
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    Харківська ОДА
    Харківська ОДА

    Правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в адмінбудівлі

    Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування Харківської облдержадміністрації. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

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    «Інформація про начебто закладену вибухівку в адмінбудівлі надійшла до поліції 10 березня о 12:40», – йдеться в повідомленні.

    За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група київського відділу поліції та вибухотехніки.

    Проводиться перевірка.

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