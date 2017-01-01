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    Парламент Румунії пікетують близько трьох тисяч людей

    • Сьогодні, 00:17
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    Румунські протестувальники, архівне фото
    Румунські протестувальники, архівне фото

    Акції протесту в Румунії тривають вже шостий тиждень

    Близько трьох тисяч людей беруть участь в акції протесту перед будівлею парламенту Румунії: мітингувальники вимагають відкликати з парламенту законопроект про часткове помилування корупціонерів.

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    Про це повідомляє «Укрінформ»

    «Екстрені постанови уряду про помилування та пом'якшення кримінального законодавства повернулися в парламент. Соціал-демократична партія має намір прийняти закон про помилування частини корупціонерів: відповідний законопроект зареєстрував депутат від соціал-демократів Шербан Ніколае», - зазначили організатори мітингу.

    Учасники акції протесту закликають парламентаріїв «припинити загравати з громадянами, оскільки в демократичному суспільстві корупціонери мають сидіти в тюрмах».

    Як відомо, мітинги проти пом'якшення кримінального законодавства та помилування засуджених за корупцію тривають вже шостий тиждень.

    Румуни почали нічні протести на початку лютого після того, як прем’єр-міністр Сорін Ґріндяну підписав указ, який міг передбачати пом’якшення відповідальності для посадовців за неправомірні дії. Пізніше цей указ було скасовано, проте акції протесту тривають.

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