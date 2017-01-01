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    Вартість будівництва стіни на кордоні США та Мексики може зрости до $66,9 млрд

    • Сьогодні, 06:28
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    Кордон США і Мексики
    Кордон США і Мексики

    Щорічні витрати на ремонт і обслуговування стіни можуть скласти $150 млн

    Вартість будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні складе приблизно $66,9 млрд.

    Про це йдеться в поширеній у вівторок доповіді, складеній помічниками сенаторів-демократів з комітету Конгресу США з національної безпеки і справах урядових установ, який здійснює нагляд за цим проектом.

    «При $36,6 млн за милю (1,6 км) вартість стіни завдовжки в 1827 миль (2940 км) може перевищити $66,9 млрд. Таким чином кожен чоловік, жінка і дитина в США заплатять більше $ 200 за будівництво стіни», - йдеться в опублікованому документі.

    При цьому, за підрахунками Демократичної партії, щорічні витрати на ремонт і обслуговування стіни можуть скласти $150 млн. При цьому в доповіді наголошується, що на даний момент «не існує достовірної оцінки вартості будівництва всієї споруди» на кордоні двох країн.

    Раніше міністерство національної безпеки заявляло про те, що на будівництво стіни необхідно $21,6 млрд. Глава комітету Сенату Конгресу США з національної безпеки і справах урядових установ Рон Джонсон вказував на $5-8 млрд, грунтуючись на витратах Ізраїлю з будівництва загороджувальної споруди на кордоні з Єгиптом.

    Нагадаємо, що президент Дональд Трамп одним зі своїх указів підписав «антимігрантську» заборону в США. Згодом він заявив, що Сполучені Штати будуватимуть на кордоні з Мексикою «стіну» та зажадав від Мексики оплатити частину будівництва.

    Джерело: ТАСС

    США Мексика
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