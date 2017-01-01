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Букмекери назвали десятку фаворитів «Євробачення-2017»

Україна в букмекерському списку виконавців знаходиться на 23 місці

За даними букмекерів, станом на 8 травня 2017 року, лідирує як і раніше представник Італії Франческо Габбані.

Крім того, людям сподобалися композиції виконавців від Данії, Великобританії, Нідерландів, Азербайджану, Румунії, Вірменії, Швеції, Болгарії, Португалії.

Нижче опустилися Фінляндія і Австралія, які перебували в десятці фаворитів раніше.

На даний момент Україна в букмекерському списку виконавців знаходиться на 23 місці.

Як повідомляв «Главком», офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» відбулася 7 травня. Подія не обійшлась без скандалів. Зокрема організатори «Євробачення» не пустили минулорічну переможницю конкурсу Джамалу на червону доріжку відкриття «Євробачення» у Києві.

Нагадаємо, що у ProZorro були оприлюднені дані, скільки коштуватимуть виступи української співачки Руслани та гурту Onuka. Так, виступ Руслани обійдеться бюджету у 394 тис. гривень, а Onuka – 213 тис. гривень.

Нагадаємо, що півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.