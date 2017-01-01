Букмекери назвали фаворитів «Євробачення» та оцінили шанси України на перемогу

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Фото: gettyimages.com Представник Італії Франческо Габбані - головний фаворит «Євробачення»

Головним фаворитом конкурсу залишається італієць Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа

Вже цієї ночі меломани всього світу дізнаються переможця головного пісенного конкурсу континенту - «Євробачення-2017», який цього року проходить у Києві. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, вони проаналізували шанси всіх учасників фіналу на перемогу.

За інформацією «Главкома», представники Італії, Португалії та Болгарії, згідно з оцінками букмекерів, мають суттєво більші, ніж інші учасники, шанси виграти конкурс.

Головним фаворитом конкурсу є представник Італії Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 2.37.

Друге місце може посісти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois. На його перемогу коефіцієнт становить 2.62.

Третє місце пророкують представнику Болгарії, якого у Росії вважають своїм, Крістіану Костову з піснею Beautiful Mess. Коефіцієнт на його перемогу становить 4.50.

Однак, ще раз зазначимо, що шанси на успіх трьох наведених вище країн є доволі рівними, тож перемога когось з них не стане несподіванкою. Якщо ж говорити про решту учасників, то ймовірність їхнього тріумфу є доволі низькою. Серед них можна виділити такі країни, як Бельгія, Великобританія, Швеція та Румунія. Їхні шанси на успіх є дещо вищими за інших конкурсантів, окрім трійки фаворитів. Однак, перемога учасника від якоїсь з цих країн стане справжньою сенсацією, та принесе непогані дивіденди тим, хто все таки повірив у їхній успіх та поставив на нього свої кошти.

Що ж стосується України, яку представляє О.Torvald, то ймовірність успіху нашого учасника William Hill оцінює захмарним коефіцієнтом 201 або орієнтовним 21 місцем серед всіх учасників фіналу.

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.