Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині
- Сьогодні, 10:47
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Добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять
У Володимирецькому районі Рівненської області добувачі бурштину заблокували підрозділ поліції і розвалили міст. Про це повідомила журналістка Інна Білецька на своїй сторінці в Facebook.
«Віддайте помпи, бо в болоті потопимо», - передає вона слова видобувачів бурштину на адресу співробітників поліції.
За словами журналістки, добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять.
Нагадаємо, в січні у Рівненській області сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які мали намір взяти здобич каменю під свій контроль. В результаті перестрілки було поранено двоє приїжджих.
Як повідомлялося, в лютому співробітники СБУ заблокували канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину в Житомирській області.