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    Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині

    • Сьогодні, 10:47
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    Фото: соцмережі

    Добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять

    У Володимирецькому районі Рівненської області добувачі бурштину заблокували підрозділ поліції і розвалили міст. Про це повідомила журналістка Інна Білецька на своїй сторінці в Facebook.

    «Віддайте помпи, бо в болоті потопимо», - передає вона слова видобувачів бурштину на адресу співробітників поліції.

    За словами журналістки, добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять.

    Нагадаємо, в січні у Рівненській області сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які мали намір взяти здобич каменю під свій контроль. В результаті перестрілки було поранено двоє приїжджих.

    Як повідомлялося, в лютому співробітники СБУ заблокували канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину в Житомирській області.

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    Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині
    Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині
    Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині
    Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині

     

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