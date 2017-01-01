Бурштинова лимохоманка: копачі розвалили міст на Волині

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Фото: соцмережі

Добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять

У Володимирецькому районі Рівненської області добувачі бурштину заблокували підрозділ поліції і розвалили міст. Про це повідомила журналістка Інна Білецька на своїй сторінці в Facebook.

«Віддайте помпи, бо в болоті потопимо», - передає вона слова видобувачів бурштину на адресу співробітників поліції.

За словами журналістки, добувачі бурштину впевнені, що співробітники поліції їм нічого не зроблять.

Нагадаємо, в січні у Рівненській області сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які мали намір взяти здобич каменю під свій контроль. В результаті перестрілки було поранено двоє приїжджих.

Як повідомлялося, в лютому співробітники СБУ заблокували канал збуту і контрабанди незаконно видобутого бурштину в Житомирській області.