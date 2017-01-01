Бурштинова справа: до Олевська направили бійців Нацгвардії

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Гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину

У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба НГ.

«Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 16 січня в центрі міста Олевськ стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату. Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула. Пізніше в лікарні помер ще один учасник перестрілки.

Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.

Більшість учасників перестрілки в Олевську на Житомирщині затримані.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури після перестрілки в Олевську. Крім того, за результатами службового розслідування стрілянини в Олевську до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 працівників поліції Житомирщини.

Під час обшуків у справі про стрілянину в Олевську Житомирської області знайшли 0,5 тонни бурштину та зброю.