Бюджет-2017 є людиноцентричним, - Гройсман

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Уряд співпрацював із фракціями та групами українського парламенту, щоб знайти якомога кращі рішення для України на 2017 рік

Державний бюджет на 2017 рік є людиноцентричним, адже враховує підвищення соціальних стандартів, підтримку аграрного сектору, будівництво доріг.

Про це у Верховній Раді заявив голова українського Уряду Володимир Гройсман під час розгляду Державного бюджету на 2017 рік, передає Укрінформ.

«Я хочу підкреслити, що це – людоцентричний бюджет. Ми забезпечили видатки оборони, ми будуватимемо дороги, підтримуватимемо аграрний сектор, підвищимо заробітну плату вчителям, лікарям, ми 6 млрд грн виділимо коштів на ліки. Українським пожежним треба техніка, але їм потрібна заробітна плата, у бюджеті ми підвищили українським МНСникам зарплату з 3 до 5 тис. грн», - розповів Гройсман.

За його словами, Уряд співпрацював із фракціями та групами українського парламенту, щоб знайти якомога кращі рішення для України на 2017 рік.

«Ми розпочали абсолютно чесний процес формування державного бюджету на 2017 рік. Ми з вами вчасно подали його до парламенту, провели з вами перше читання, ми працювали з фракціями, групами українського парламенту, щоб знайти якомога кращі рішення для України на 2017 рік», - наголосив Гройсман.

Він нагадав, що проект бюджету з додатками був переданий до Парламенту 15 вересня.