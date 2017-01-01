CБУ викрила торговців шпигунською технікою

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СБУ

Прилади «полювали» на дані супутникового зв’язку

Співробітники Служби безпеки України викрили факт незаконної розробки та спроби продажу однією з львівських комерційних структур комплексу моніторингу супутникового зв’язку.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Правоохоронці встановили, що бізнесмени, використовуючи розробки науково-дослідних інститутів, створили комплекс для перехоплення даних, що передаються супутниковими каналами зв’язку. «Товар» ділки планували продати за кордон під виглядом продукції, яка не належить до спеціальної техніки, призначеної для негласного отримання інформації», - зазначається в повідомленні.

Під час обшуку в офісі комерційної структури співробітники спецслужби виявили спеціальну техніку та вилучили документацію, яка доводить наміри керівництва фірми нелегально реалізувати продукцію.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.