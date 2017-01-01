Порошенко про вбивство Вороненкова: це - акт державного тероризму Росії

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Петро Порошенко

Президент вважає невипадковим, що вбивство сталося в один день з вибухами у Балаклії

Президент України Петро Порошенко назвав вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова «актом державного тероризму». Його слова цитує прес-секретар Святослав Цеголко.

«Підступне вбивство в центрі Києва Ігоря Вороненкова - це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений залишити з політичних міркувань. Очевидний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово спостерігався в різних європейських столицях», - заявив президент.

Порошенко також зазначив, що Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України, і акцентував, зокрема, на ролі Януковича у введенні в Україну російських військ.

Президент вважає невипадковим, що вбивство сталося в один день з вибухами в Балаклії.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».