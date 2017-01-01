Це не «віджим». У Путіна прокоментували захоплення українських підприємств у «Л/ДНР»

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Пєсков пожалів «відірвані своєю державою області», які «потрапляють в ще більш скрутне становище»

У Кремлі вважають некоректним називати «націоналізацію» українських підприємств бойовиками «ДНР» і «ЛНР» «віджимом». Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує РИА «Новости».

«Я не думаю, що слово «віджим» тут може бути застосовано... В принципі, ми є свідками того, що відірвані своєю державою області потрапляють в ще більш скрутне становище, перебуваючи в умовах повної блокади з боку екстремістських елементів. Тому, звичайно, в будь мірі можна зрозуміти ті дії, які робляться керівництвом цих регіонів, які, ще раз повторюю, відторгнуті своєю державою», - сказав Пєсков.

Говорячи про можливість відкриття російського ринку для цих підприємств, Пєсков зазначив, що не має такої інформації.

Нагадаємо, ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що з 1 березня підприємства з українською юрисдикцією переходять під «зовнішнє управління» на підконтрольному бойовикам Донбасі.