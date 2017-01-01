«Це помста за Савченко». Рубан прокоментував заборону поїздок на Донбас

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Держприкордонслужба склала на Рубана адмінпротокол

Скасування Службою безпеки України дозволу на перетин лінії зіткнення на Донбасі керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану є своєрідною «помстою» з боку спецслужби. Таку версію він озвучив в коментарі Громадському.

«Це помста за Надію Савченко — дуже маленька, дуже низька», — сказав він.

За його словами, про скасування дозволу йому було повідомлено «через комп’ютер».

«В очі це сказати не змогли, бо тоді потрібно буде згадувати наші розмови і про Іловайськ, і про Дебальцеве, і про інші обміни, які СБУ вела невдало, а іноді — навіть із летальними випадками», — зауважив Рубан.

В той же час щодо Рубана, якому в понеділок відмовили в перетині лінії розмежування, складено адміністративний протокол

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Державна прикордонна служба України повідомляє, що сьогодні близько 9.00 на КПВВ «Мар'їнка» під час виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію був зафіксований факт порушення громадянином В.Рубаном встановлених режимних правил і складено протокол про адміністративне порушення вимог ст.202 КпАП. З огляду на вищевказане, даному громадянинові відмовлено у пропуску через КПВВ», - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Державної прикордонної служби.

В даний час Держприкордонслужба разом зі співробітниками СБУ та Нацполіціі «проводить подальші невідкладні перевірочні заходи».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.