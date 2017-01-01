«Це свавілля і беззаконня». Директор Авдіївського коксохімічного заводу прокоментував блокаду Донбасу

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Муса Магомедов

Муса Магомедов запросив прихильників перекриття залізничних колій в Авдіївку розбирати завали

Блокування залізничних сполучень на Донбасі загрожує втратою робочих місць для працівників підприємств і погіршить економічну ситуацію в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

«Я скажу коротко – це свавілля і беззаконня, що руйнує економіку. Скажіть, кому вигідно, щоб українські заводи зупинялися, щоб люди втрачали роботу? Я знаю, що таке стоїть завод. Тиша до дзвону у вухах і жодної надії на майбутнє. У тисяч людей. Я запрошую цих діячів в Авдіївку, розбирати разом з нами завали, що дісталися нам після обстрілу, нехай зроблять нарешті щось корисне. Дуже сподіваюся, що ініціатори цих подій коли-небудь зрозуміють – в ім'я майбутнього потрібно будувати, а не руйнувати», – написав він.

Також Магомедов повідомив, що Авдіївка оговтується від жаху останніх днів. «Продовжують розбиратися завали, ввозяться будматеріали для відновлення міста», – поділився інформацією директор Авдіївського коксохімічного заводу.

Як повідомлялося раніше, про початок блокади непідконтрольних українському уряду районів заявила група активістів, що назвалися ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» і «Айдар».

Але перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував наявність у лавах активістів справжніх айдарівців. На його думку, це колишні контрабандисти, які намагаються повернути під свій контроль потоки нелегальних вантажів.

За словами директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, у разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що можливе блокування переміщення вантажів з вугіллям з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу може призвести до відключення електроенергії по всій території України.

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