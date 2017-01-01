Центр дослідження Росії: заклики віддати Крим і Донбас Путіну – добре зрежисована кампанія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майбутнє України в очах російського політикуму варіюється у межах «російський протекторат – федеральний округ РФ», вважають експерти

Статті із закликами до української влади погодитися на всі умови президента РФ Володимира Путіна – віддати йому Крим і Донбас, відмовитись від ЄС і НАТО тощо – побудовані на низці хибних ідей та припущень. Про це заявили експерти Центру дослідження Росії.

Дослідники наголошують, що синхронна у часі публікація обох статей, а також тотожність запропонованих ними підходів до досягнення миру «дає підстави вважати, що ми маємо справу із добре зрежисованою інформаційною кампанією, мета якої, попри красиві слова, аж ніяк не відповідає інтересам українського народу». «Більше того, не виключено, що одним із завдань цих статей є спроба посіяти серед широких кіл зарубіжної та вітчизняної громадськості ілюзію домінування в українських експертних колах запропонованих ними ідей», – додають вони.

«Зокрема, за логікою авторів, головною причиною російської агресії є прагнення України приєднатися у майбутньому до ЄС та НАТО, розширення яких нібито загрожувало безпеці Росії. Тому Україні доцільно відмовитися від євро- та євроатлантичної інтеграції. У цьому зв’язку авторам статей варто пригадати, що на момент здійснення агресії Україна мала позаблоковий статус. То чим же він їй допоміг», – зазначають вони.

Експерти центру також зауважили, що авторам статей варто також зрозуміти, що основною метою російської агресії є намагання Росії поновити статус наддержави та відновити російську імперію в колишніх межах. «І незалежна Україна, як це вже було в історії, є основною перепоною на цьому шляху. Майбутнє України в очах російського політикуму варіюється у межах «російський протекторат – федеральний округ РФ» і не більше», – наголошують вони.

Як відомо, останніми днями в українському експертному колі розгорілася доволі гостра дискусія з приводу статей Віктора Пінчука та Василя Філіпчука, опублікованих у, відповідно, американській газеті Wall Street Journal та українському електронному виданні «Апостроф». Статті, як відомо, містять пропозиції щодо можливих шляхів завершення загарбницької війни, яку Росія веде проти України.