Центр громадського здоров’я: Більшість випадків онкології в Україні виявляється на пізній стадії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова

У Японії людина під час щорічного профілактичного огляду проходить ендоскопічне обстеження шлунка і кишківника

Основний тягар у забезпеченні ліками проти онкології лягає на плечі пацієнтів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова.

«Треба проводити серйозний діалог, дивитися іншими очима на фармацевтичний ринок, так само як свого часу відбулося у сфері ВІЛ-інфекції і туберкульозу, залучати технічну підтримку міжнародних експертів. Бо основний тягар із забезпечення препаратами зараз лягає на плечі пацієнтів. Особливо, коли аналоги цих препаратів десь за кордоном продаються значно дешевше», - зазначила вона.

Нізова також нагадала, що Агенція міжнародного розвитку США з жовтня розпочинає ще один проект технічної допомоги в Україні, спрямований якраз на покращення системи закупівель медпрепаратів.

«Ми домовилися з онкологічним інститутом, що розпочнемо взаємодію передусім з формування профілактичних програм і будемо співпрацювати з пацієнтськими організаціями», - повідомила вона.

Ситуація ж на фронті боротьби із онкологією, як визнала Нізова, залишається єахливою.

«Більше половини випадків онкологічних захворювань виявляється на пізній стадії, навіть коли це так звані візуалізовані форми онкологічної патології, приміром, рак молочної залози, шийки матки, шкіри і так далі, які за кордоном взагалі не становлять проблеми для ранньої діагностики. У Японії, наприклад, людина під час щорічного профілактичного огляду проходить ендоскопічне обстеження шлунка і кишківника. Ми ж гасимо полум'я, а не запобігаємо пожежі. І медицина профілактики, і формування відповідальності кожної людини за своє здоров'я має бути основною стратегією», - сказала вона.

«Кілька днів тому мені до рук потрапив проект наступної цільової програми з репродуктивного здоров'я. Я була збентежена індикатором, який колеги поставили собі за цільовий. Це на 50% збільшити раннє виявлення раку шийки матки і молочної залози. Та цей індикатор має бути щонайменше 90%! Бо у країні є все для цього: достатня кількість лікарів і обладнання. Треба тільки переставити акценти на місцевий рівень, щоб лікарі звернули увагу на профілактичні моменти і на виховування відповідальності у пацієнтів», - додала Наталія Нізова.