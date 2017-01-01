Центр громадського здоров’я МОЗ визнав: останні п’ять років захворюваність на гепатити зростає

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Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова Фото: Станіслав Груздєв/Главком

За два останніх роки проведено дослідження в зоні АТО, яке виявило досить високу поширеність випадків гепатиту серед учасників бойових дій

Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що за даними статистичної звітності, впродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності вірусними гепатитами.

«Найбільша питома вага припадає на долю хронічних вірусних гепатитів – 53,3%. Рівень захворюваності на гострі вірусні (А, В, С) та хронічні гепатити (В та С) за підсумками 2015 року становить 28,9 на 100 тисяч населення країни», - зазначила експерт.

Показники захворюваності парентеральними гепатитами (захворювання інфекційного характеру, що характеризується ураженням печінки різного ступеня тяжкості; парентеральні вірусні мають два основних способи передачі інфекції: зараження через воду або продукти харчування і через кров, сперму, слину і грудне молоко. - «Главком») в останні роки мають чітку тенденцію до зростання, особливо показник захворюваності на хронічні форми вірусних гепатитів В та С (показник захворюваності становить 4,09 та 13,95 на 100 тисяч населення за підсумками 2015 року). Абсолютну більшість у віковій структурі хворих становлять дорослі.

«Є велика кількість факторів ризику, які впливають на збільшення нових випадків. Проблема, на жаль, у тому, що чіткої системи моніторингу гепатитів у країні не існує. Останніми роками завдяки співпраці з міжнародними організаціями, Глобальним фондом, залученню неурядових організацій було зроблено кілька досліджень, які виявили досить високу поширеність гепатиту С, як гострого, так і хронічного, серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Також за два останніх роки проведено дослідження в зоні АТО, яке виявило досить високу поширеність випадків гепатиту серед учасників бойових дій», - повідомила Нізова.

Вона розповіла також, що 13–15 березня у Женеві відбулося перше засідання стратегічної дорадчої групи з питань ВІЛ-інфекції та гепатитів, членом якої я маю честь бути на запрошення ВООЗ.

«Розглядали питання, як швидко налагодити контроль за гепатитами. Є дві країни у світі, де уряди підписали з фармацевтичними компаніями спільну програму вилучення гепатиту С (мова про досягнення ситуації, коли випадки гепатиту перестануть фіксуватися. - «Главком»), – це Єгипет і Грузія. Але Україна значно більша за кількістю населення. І для того, щоб нам розпочинати такий діалог, треба чітко знати, скільки у нас таких випадків (гострих і хронічних) і що є зоною ризику. Безумовно, передусім це споживання наркотиків. Але, на жаль, ми сьогодні маємо і проблеми з безпекою донорства, і проблеми, що стосуються інфекційного контролю в лікувальних закладах, і факти доведеної передачі гепатитів під час медичних процедур», - заявила Директорка Центру громадського здоров’я.