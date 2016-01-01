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    Центр сучасного мистецтва у Туреччині назвуть на честь вбитого посла

    • 20 Грудня, 18:45
    • Розсилка

    Посла вбили під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли він виголошував промову

    Центр сучасного мистецтва в Анкарі, де напередодні був убитий посол РФ в Туреччині Андрій Карлов, буде названий його ім'ям, повідомляє «Интерфакс» із посиланням на газету «Хюррієт». Виданню повідомив інформацію представник муніципальної влади.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі. У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху

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    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей.

    Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

    Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

     

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