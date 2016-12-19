Центрвиборчком призначив на 30 квітня вибори у 40 громадах

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Вибори в об'єднаних територіальних громадах

Комісія оголосила з 11 березня початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

Сьогодні, 24 січня, Центральна виборча комісія призначила на 30 квітня 2017 року вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Окрім того, розглянувши відповідне звернення Київської обласної державної адміністрації, Комісія встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших виборів депутатів Березанської міської ради об'єднаної територіальної громади та Березанського міського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Рішення прийняте у зв’язку з тим, що Березанську міську об’єднану територіальну громаду утворено територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць. А, враховуючи відповідні норми Конституції України та Земельного кодексу України, необхідною передумовою призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів і оголошення виборчого процесу таких місцевих виборів у разі входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, до складу об'єднаної територіальної громади, адміністративний центр якої знаходиться в межах іншого району, є внесення змін до меж відповідних районів.

Вирішення вказаних питань належить до повноважень Верховної Ради України. Проте відповідна постанова Верховної Ради України про зміну зазначених меж до Комісії не надходила.