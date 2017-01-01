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    ЦВК розглядає 34 звернення про призначення перших виборів в об’єднаних громадах (СПИСОК)

    • Сьогодні, 21:12
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    Центральна виборча комісія. Фото&nbsp;<span>&laquo;Укрінформ<span>&raquo;</span></span>
    Центральна виборча комісія. Фото «Укрінформ»

    Найбільше заявок надійшло від в об’єднаних громад Чернігівської, Полтавської, Волинської областей

    Центральна виборча комісія розглядає 34 звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних голів в об’єднаних територіальних громад.

    Про це сказано у відповіді члена ЦВК Шелестова, що є у розпорядженні «Главкома».

    Найбільше заявок надійшло від Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської, Волинської областей. Також хочуть перших виборів Новоайдарівська селищна ОТГ і Привільська сільська ОТГ Луганської області, які входять до зони проведення Антитерористичної операції.

    Загалом, з початку цього року ЦВК призначила перші вибори в 47 об’єднаних територіальних громад.

    (для перегляду документа натисніть на зображення)

    За відомостями сайту «Децентралізація влади», в Україні створено 366 об’єднаних територіальних громад.

    Як відомо, діючий прем’єр Володимир Гройсман заявив, що децентралізація і у 2017 році залишиться пріоритетом у роботі українського уряду.

    Детальніше читайте на «Главкомі»: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму

    децентралізація
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