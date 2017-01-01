ЦВК розглядає 34 звернення про призначення перших виборів в об’єднаних громадах (СПИСОК)
- Сьогодні, 21:12
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Найбільше заявок надійшло від в об’єднаних громад Чернігівської, Полтавської, Волинської областей
Центральна виборча комісія розглядає 34 звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних голів в об’єднаних територіальних громад.
Про це сказано у відповіді члена ЦВК Шелестова, що є у розпорядженні «Главкома».
Найбільше заявок надійшло від Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської, Волинської областей. Також хочуть перших виборів Новоайдарівська селищна ОТГ і Привільська сільська ОТГ Луганської області, які входять до зони проведення Антитерористичної операції.
Загалом, з початку цього року ЦВК призначила перші вибори в 47 об’єднаних територіальних громад.
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За відомостями сайту «Децентралізація влади», в Україні створено 366 об’єднаних територіальних громад.
Як відомо, діючий прем’єр Володимир Гройсман заявив, що децентралізація і у 2017 році залишиться пріоритетом у роботі українського уряду.
Детальніше читайте на «Главкомі»: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму