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    Центрвиборчком зареєстрував нового нардепа від БПП

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    Посвідчення народного депутата
    Посвідчення народного депутата

    Юрій Буглак увійде в Раду замість Олексія Савченка

    Сьогодні, 3 березня, Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Юрія Буглака. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

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    Буглак, 1965 року народження, проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка» під №81.
    Зареєстрованому народному депутату видано тимчасове посвідчення встановленого зразка.

    Зазначимо, Юрій Буглак увійде у Верховну Раду замість Олексія Савченка, якого президент Петро Порошенко в жовтні призначив головою Миколаївської ОДА.

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