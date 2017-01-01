Центрвиборчком зареєстрував нового народного депутата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федір Бендюженко

Федора Бендюженка визнано народним депутатом від «Народного фронту» замість Петра Ваната, який помер 8 лютого

Сьогодні, 17 лютого, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на цих виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Федора Бендюженка. Таке рішення прийнято у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата від «Народного фронту» Петра Ваната, повідомляє прес-служба ЦВК.

Бендюженко, 1982 року народження, проживає в Києві, член політичної партії «Народний фронт», включений до виборчого списку зазначеної партії під № 80.

Зареєстрованому народному депутату України видано тимчасове посвідчення встановленого зразка.

Нагадаємо, Петро Ванат помер 8 лютого.