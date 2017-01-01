  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Центрвиборчком зареєстрував нового народного депутата

    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    Федір Бендюженко
    Федір Бендюженко

    Федора Бендюженка визнано народним депутатом від «Народного фронту» замість Петра Ваната, який помер 8 лютого

    Сьогодні, 17 лютого, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на цих виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Федора Бендюженка. Таке рішення прийнято у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата від «Народного фронту» Петра Ваната, повідомляє прес-служба ЦВК.

    Читайте також

    Бендюженко, 1982 року народження, проживає в Києві, член політичної партії «Народний фронт», включений до виборчого списку зазначеної партії під № 80.

    Зареєстрованому народному депутату України видано тимчасове посвідчення встановленого зразка.

    Нагадаємо, Петро Ванат помер 8 лютого.

    Читайте також
    ЦВК депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ