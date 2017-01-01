Церцвадзе, який воював добровольцем в АТО, подав прохання про статус біженця

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Гія Церцвадзе

Росія вимагає видачі їй Церцвадзе, переконуючи, що він у 2003 році вчинив вбивство у Сочі

Громадянин Грузії Гія Церцвадзе, що воював за сили АТО на Донбасі і екстрадиції якого вимагає РФ через звинувачення у вбивстві, подав прохання про отримання статусу біженця в Україні.

Про це повідомила його адвокат Ксенія Проконова на прес-конференції в Києві, передає Ліга.net.

У 2015 році було подано два прохання про отримання українського громадянства Гією Церцвадзе. Одне подав він особисто, друге було подано за підписом тодішнього глави СБУ Валентина Наливайченка, який просив надати Церцвадзе громадянство за видатні бойові заслуги. «Що з цими документами зараз, ми з'ясовуємо», - сказала Проконова.

«Ми вступили в процедуру надання статусу біженця, оскільки Гії дійсно загрожує небезпека від органів РФ. У разі його видачі, йому там загрожує смертна кара. Я думаю, ми навіть не дочекаємося судового провадження, він просто загубиться на території РФ. Тому видавати його не можна», - зазначила адвокат.

За її словами, ведеться спілкування з українським Інтерполом.

«Багато хто запитує, продовжує він (Церцвадзе, - ред.) висіти в розшуку Інтерполу чи ні. Є таке поняття як деактивация карти (розшуку, - ред.). Зараз там просто знятий активний пошук, деактивація не включена, тому що він затриманий на території України, але залишаються підстави для його розшуку в інших країнах. Саме з цієї причини Гія не покидатиме територію України», - сказала Проконова.

Також адвокат зазначила, що російська сторона не надала необхідного обсягу документів за звинуваченням Церцвадзе.

Нагадаємо, що 19 січня київський суд заарештував на 40 діб грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем за сили АТО, за підозрою у вбивстві на території Росії.

Командир «грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі Еспресо заявив, що у разі видачі Росії Церцвадзе, «грузинські легіонери» збираються залишити Україну.

Як заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, Україна не видасть Росії затриманного бійця АТО громадянина Грузії Гію Церцвадзе, якщо його життю будуть загрожувати тортури або смерть.

26 січня Гію Церцвадзе відпустили.